بعد اعتمادها رسميا.. رابط مُباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

يبحث طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية عن رابط سريع ومباشر للاستعلام عن نتائجهم بعد اعتمادها رسميا بنسبة نجاح 96.88%، حيث بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 132077 طالبًا وطالبة من إجمالى 137647، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1322 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة ‏النجاح فى الفتيات 97.84%، وعددهن 63769 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 96.01%، ‏وعددهم 68308 طالبًا‎.‎





ومن هنا تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لطلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية رابط مباشر للستعلام عن النتيجة، بعد اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسى 2020/2021 من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الاثنين.





رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية