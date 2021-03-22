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بعد اعتمادها رسميا.. رابط مُباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
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يبحث طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية عن رابط سريع ومباشر للاستعلام عن نتائجهم بعد اعتمادها رسميا بنسبة نجاح 96.88%، حيث بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 132077 طالبًا وطالبة من إجمالى 137647، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1322 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة ‏النجاح فى الفتيات 97.84%، وعددهن 63769 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 96.01%، ‏وعددهم 68308 طالبًا‎.‎

ومن هنا تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لطلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية رابط مباشر للستعلام عن النتيجة، بعد اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسى 2020/2021 من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الاثنين.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 
وتسهيلا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال ‏هذا الرابط، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.

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