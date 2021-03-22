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عاجل .. البورصة تسجل خسائر بـ 17.2 مليار جنيه وسط هبوط حاد للمؤشرات

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:34 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تكبدت البورصة المصرية اليوم خسائر كبيرة جدا وصلت الي 17.2 مليار جنيه وسط هبوط حاد للمؤشرات  وذلك إستمراراً لمسلسل الهبوط الذى منيت به المؤشرات علي مدار 7 جلسات مقلصة كافة مكاسبها عن العام.

وخسر رأس المال السوقي  نحو 17.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 641.2 مليار جنيه.
 
مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.4%، ليغلق عند مستوى 10537.2 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.2% ليغلق عند مستوى 1920.1 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 2845.3 نقطة.

خبيرة :  أداء مؤشرات البورصة لايعبر عن أداء الدولة الإقتصادي

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه مازال  مستوي اداء مؤشرات البورصة لا يعبر عن أداء الدولة الاقتصادي ولا مواكب للمصالحات المزعم عقدها في المنطقة وتقارب وجهات النظر، حيث أن المتعاملين في البورصة لهم وجهة نظر أخري ، فمازال الاجانب والعرب والمؤسسات مستمرين في إنتهاج سياسة بيعية في الاسهم القيادية مما يؤثر علي اداء المؤشر الرئيسي بالسلب وجعلة كسر أكثر من منطقة دعم رئيسية.

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أنه ومع انخفاض السيولة وتحول استثمارات العرب للاسواق العربية المحيطة وإهتمام الأجانب بأدوات الدين الحكومية سواء إستثمار في سندات الخزانة الامريكية او أدوات الدين المصرية صاحبة العائد المرتفعة فسوف تظل مؤشرات البورصة في ادائها العرضي .

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