عاجل .. البورصة تسجل خسائر بـ 17.2 مليار جنيه وسط هبوط حاد للمؤشرات









تكبدت البورصة المصرية اليوم خسائر كبيرة جدا وصلت الي 17.2 مليار جنيه وسط هبوط حاد للمؤشرات وذلك إستمراراً لمسلسل الهبوط الذى منيت به المؤشرات علي مدار 7 جلسات مقلصة كافة مكاسبها عن العام.





وخسر رأس المال السوقي نحو 17.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 641.2 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.4%، ليغلق عند مستوى 10537.2 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.2% ليغلق عند مستوى 1920.1 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 2845.3 نقطة.





خبيرة : أداء مؤشرات البورصة لايعبر عن أداء الدولة الإقتصادي





وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه مازال مستوي اداء مؤشرات البورصة لا يعبر عن أداء الدولة الاقتصادي ولا مواكب للمصالحات المزعم عقدها في المنطقة وتقارب وجهات النظر، حيث أن المتعاملين في البورصة لهم وجهة نظر أخري ، فمازال الاجانب والعرب والمؤسسات مستمرين في إنتهاج سياسة بيعية في الاسهم القيادية مما يؤثر علي اداء المؤشر الرئيسي بالسلب وجعلة كسر أكثر من منطقة دعم رئيسية.



