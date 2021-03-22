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مؤشر جديد يقرب رونالدو من الرحيل عن يوفنتوس

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين عن وجود مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في رغبة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن قلعة البيانكونيري.

وقال فابيو باراتيسي المدير الرياضي لليوفي عقب الخسارة أمام بينفينتو أن العملاق الإيطالي لا ينوي السماح لرونالدو بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وتتعارض تلك الرغبة مع الدون الذي يود في الرحيل عن الفريق خاصةً بعد الإخفاقات الكبيرة التي تعرض لها أبناء بيرلو خلال الموسم الجاري على المستوى المحلي والعالمي.

وظهرت بوادر جديدة لقرب رحيل الدون أبرزها إتخاذ وكيل أعماله قرارات بالإتصال بنادي ريال مدريد لمعرفة ما إذا كان يمكن لصاروخ ماديرا العودة لقلعة سانتياجو بيرنابيو والإعتزال هناك.

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