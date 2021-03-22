الخطيب يُعدد مزايا الشراكة بين الأهلي و«بنك saib»

أعرب محمود الخطيب، رئيس النادي، عن سعادته وتقديره للتعاون مع «بنك saib»، مؤكدًا أن الأهلي يسعى دائما للتواجد عن قرب من خلال الشراكة مع جميع الكيانات التسويقية الكبرى.

وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالاشتراك مع «بنك saib»، في مقر النادي بالجزيرة، رحب الكابتن محمود الخطيب بمجلس إدارة البنك وتواجدهم داخل النادي، في ضوء الشراكة والتعاون بين المؤسستين من خلال عقود الرعاية.

وقال رئيس الأهلي إن التعاون مع «بنكsaib » يعود إلى عام ٢٠١٥ تقريبا، وأن هذا الأمر مثمر للغاية، ويعد استمرارا لشراكات يتطلع إليها النادي الأهلي بشكل دائم على كافة المستويات؛ من أجل الوصول إلى جميع شرائح المجتمع في هذا الصدد.

وأضاف الخطيب أن النادي الأهلي يسعى دائما للتواجد عن قرب من خلال الشراكة مع جميع الكيانات التسويقية الكبرى، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة تشهد طرح بطاقات الجماهير من خلال «بنك saib»؛ بهدف الوصول إلى جميع الشرائح المجتمعية، مؤكدًا أن الأمر لن يتوقف على الأعضاء فقط، ولكن أيضا سيكون متاحا لجميع جماهير الأهلي.





ووجه الخطيب الشكر لشركة بريزنتيشن التي تبقى حريصة مع النادي الأهلي على التلاحم مع أكبر الكيانات الاقتصادية والتسويقية في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة في هذا الصدد، مؤكدا أن الأهلي سبق أن قام بعمل مناقصة محدودة بين عدة بنوك منذ شهر تقريبا، شهدت فوز «بنك saib» بحقوق رعاية تمويل عضويات النادي الأهلي للراغبين في الحصول على عضويات النادي المختلفة.

وشدد رئيس النادي على سعي الأهلي، بالتعاون مع بريزنتيشن، وأيضا «بنك saib»؛ للبحث عن أفكار خلاقة تكون خارج الصندوق؛ من أجل تحقيق قفزات اقتصادية تسويقية تعود بالفائدة على الجميع.





واختتم الكابتن محمود الخطيب كلمته بالتأكيد على أن التعاون مع «بنك saib» لن يتوقف فقط عند حاجز استغلال شعار البنك كأحد الرعاة، ولكنه يمتد أيضا للبحث عن أفكار مختلفة متنوعة على هذا الصعيد بما يخدم جميع الأطراف على كافة المستويات.