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الخولي: «بنك saib» سعيد بالإنجازات التي يحققها مع الأهلي

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لـ«بنك saib»، سعادته واعتزازه بالرعاية والشراكة مع الأهلي والتي تحقق مكاسب مشتركة للطرفين.. جاء ذلك في مستهل كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة، بحضور الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي؛ للإعلان عن بطاقتي «اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮم اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ»، و«اﻷﻫﻠﻲ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ» والتي تخدم أعضاء النادي والملايين من جمهوره وعشاقه.

وأكد الخولي أن حفاوة الاستقبال ليست جديدة على الأهلي، وأن «بنك saib» فخور بالتواجد والشراكة مع النادي الأهلي، نادي القرن وبطل إفريقيا وثالث أندية العالم.
وأشار الخولي إلى أن الشراكة والرعاية بين البنك والأهلي ليست جديدة، مؤكدا سعادته بالإنجازات التي حققها الأهلي من خلال التعاون مع البنك.
 وكشف رئيس «بنك saib» أن العلاقة مع الأهلي ليست شراكة من خلال عقد الرعاية فقط، ولكن البنك أصبح من البنوك التي تقوم بتمويل عضويات النادي الأهلي. 
ووجه «الخولي» الشكر لمجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وشركة بريزنتيشن، الراعي الرسمي للنادي، مشيرا إلى  أن مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن الخطيب سيكونون أول العملاء، ومن ثم ستكون البطاقتان متاحتين للأعضاء وجماهير الأهلي. 
واختتم طارق الخولي، كلمته بالتأكيد على أنه يأمل أن تكون بطاقتا «اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮم اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ»، و«اﻷﻫﻠﻲ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ» بداية للمزيد من التعاون في هذا الإطار، وأن البنك سيظل شعاره دائما.. «معاك يا أهلي».

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بنك SAIB الدوري المصري الممتاز الخطيب الاهلي

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