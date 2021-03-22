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الخولي: «بنك saib» سعيد بالإنجازات التي يحققها مع الأهلي
الإثنين 22/مارس/2021 - 02:57 م
علي نبوي
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أكد طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لـ«بنك saib»، سعادته واعتزازه بالرعاية والشراكة مع الأهلي والتي تحقق مكاسب مشتركة للطرفين.. جاء ذلك في مستهل كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة، بحضور الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي؛ للإعلان عن بطاقتي «اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮم اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ»، و«اﻷﻫﻠﻲ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ» والتي تخدم أعضاء النادي والملايين من جمهوره وعشاقه.
وأكد الخولي أن حفاوة الاستقبال ليست جديدة على الأهلي، وأن «بنك saib» فخور بالتواجد والشراكة مع النادي الأهلي، نادي القرن وبطل إفريقيا وثالث أندية العالم.
وأشار الخولي إلى أن الشراكة والرعاية بين البنك والأهلي ليست جديدة، مؤكدا سعادته بالإنجازات التي حققها الأهلي من خلال التعاون مع البنك.
وكشف رئيس «بنك saib» أن العلاقة مع الأهلي ليست شراكة من خلال عقد الرعاية فقط، ولكن البنك أصبح من البنوك التي تقوم بتمويل عضويات النادي الأهلي.
ووجه «الخولي» الشكر لمجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وشركة بريزنتيشن، الراعي الرسمي للنادي، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن الخطيب سيكونون أول العملاء، ومن ثم ستكون البطاقتان متاحتين للأعضاء وجماهير الأهلي.
واختتم طارق الخولي، كلمته بالتأكيد على أنه يأمل أن تكون بطاقتا «اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮم اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ»، و«اﻷﻫﻠﻲ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ» بداية للمزيد من التعاون في هذا الإطار، وأن البنك سيظل شعاره دائما.. «معاك يا أهلي».
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