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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الاثنين 22-3- 2021
الإثنين 22/مارس/2021 - 03:07 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين 22-3-2021
سعر الدولار اليوم الاثنين 22-3-2021 في البنوك المصرية
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الإثنين 22 -3-2021 بالبنوك، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم، وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-3-2021 في السوق المحلي
استقرت اسعار الذهب في الاسواق المحلية اليوم الإثنين 22-3-2021، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.. التفاصيل من هنا
أسعار العملات اليوم الاثنين 22-3-2021 أمام الجنيه المصرى
استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 22-3-2021، أمام الجنيه المصرى، واستقر سعر اليورو عند سعر 18.65 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
"الضرائب" تتيح خاصية جديدة للتسجيل على منظومة الإقرارت الإلكترونية
قال " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين للتسجيل على منظومة الإقرارت الضريبية الإلكترونية، فقد تم توفير خاصية إرسال كود تفعيل التسجيل للحساب الخاص بالممول علي كل من البريد الإلكتروني والتليفون المحمول.. التفاصيل من هنا
"المالية" تعلن إعفاء السيارات المستوردة للسياحة من الجمارك الإثنين
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، للحوار المجتمعى من خلال نشره على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية: www.mof.gov.eg والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك.. التفاصيل من هنا
وزير قطاع الأعمال يعيد تشكيل مجلس إدارة القابضة للأدوية
أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قرارا بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - لمدة ثلاث سنوات.. التفاصيل من هنا
"المجتمعات العمرانية" تمنح ملاك أراضي بيت الوطن مهلة 6 أشهر للاستلام
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح مهلة لمدة 6 أشهر، تبدأ من من تاريخ الإعلان بالصحف، للعملاء المُخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، لاستلام الأراضى المخصصة لهم، وذلك تيسيراً من الهيئة على العملاء، ومراعاة لظروف جائحة كورونا.. التفاصيل من هنا
وزيرة التجارة تعقد إجتماع مع مديرى المراكز التكنولوجية لبحث خطط تطويرها
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطوير المراكز التكنولوجية باعتبارها أحد الاذرع الفنية للوزارة للارتقاء بالصناعة الوطنية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية المتطورة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية.. التفاصيل من هنا
ارتفاع صادرات السلع الهندسية إلى 1.8 مليار دولار
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 9.8% مسجلة 1.801 مليار دولار خلال ال 8 أشهر الأولى من السنة المالية 2021/2020 مقارنة ب 1.639 مليار دولار في نفس الفترة من 2020/2019.. التفاصيل من هنا
"البترول": 2.3 مليار دولار تكلفة توسعات مصفاة ميدو
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس أعمال الجمعية العامة لمصفاة ميدور لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2020.. التفاصيل من هنا
ارتفاع سعر نفط عمان 80 سنتاً للبرميل
أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر مايو القادم، بواقع 80 سنتاً للبرميل.. التفاصيل من هنا
وزيرة التعاون الدولي: نتطلع لفتح آفاق جديدة لتوطيد التعاون الاستراتيجي مع الأردن
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجانب المصري في الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، الذي عقد من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، صباح اليوم، بمشاركة الدكتور محمد شاكر.. ااتفاصيل من هنا
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