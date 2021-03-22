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نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الترم الأول

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
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نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 الترم الأول.. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الحالي وخلال ساعات قليلة سيتم الكشف عن نتيجة الصف الأول الثانوي لعام 2020-2021.

ومن المقرر أن يتم الاستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 الترم الأول من خلال كتابة بكود الطالب للحصول على كافة المواد

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الحصول على النتيجة من خلال الموقع الرسمي للوزارة. هنا

خطوات البحث عن النتيجة
ومن جهتهم يبحث الطلاب في الوقت الحالي عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بكود الطالب، وهي كالتالي

1- يجب على طلاب الصف الثاني الثانوي الدخول على موقع بوابة الثانوية العامة الرسمي من خلال هذا الرابط الإلكتروني المرفق أعلاه

2- اختر خدمة الاستعلام عن نتائج الامتحانات الالكترونية الترم الاول لصفوف النقل بالثانوية العامة

3- اختر نتيجة ثانية ثانوى 2021 بكود الطالب

4- اكتب كود الطالب بشكل صحيح

5- اضغط على عرض النتيجة ودرجات المواد

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