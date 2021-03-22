4 إجراءات.. استعدادات مبكرة من مؤسسات الدولة لشهر رمضان

بدأت عدد من مؤسسات الدولة في الإعلان عن استعداداتها لشهر رمضان المبارك الذي يستقبله المسلمون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



ووفقا للحسابات الفلكية المبدئية لخبراء المرصاد التابعة لوزارة الأوقاف فإن أول أيام الشهر الكريم 13 إبريل المقبل، ويستقبله المصريين وسط إجراءات وقائية مشددة خشية من كورونا.



يذكر أن شهر رمضان هذا العام يأتي في ظروف استثنائية للعام الثاني على التوالي في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19" منذ نهاية عام 2019.



استعدادات وزارة التموين

وقالت وزارة التموين إنه سيتم افتتاح معارض اهلا رمضان اعتبارا من يوم 4 وحتى 12 ابريل المقبل فى مختلف المحافظات وكذلك مشاركة 1300 فرع من السلاسل التجارية وكذلك منافذ الشركات التابعة للوزازة وفروع مشروع جمعيتى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.



كما سيتم زيادة ضخ السلع بنسبه 50 % خلال شهر رمضان فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك مؤكدا توافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة.



استعدادات وزارة الكهرباء

أما وزارة الكهرباء، فتعمل على رفع حالة الطوارئ خلال شهر رمضان بتأمين التغذية الكهربائية من خلال توفير عدد من ماكينات الديزل بشركات توزيع الكهرباء لاستخدامها فى حالة حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية طارئة، والعمل على إصلاح أي عطل في أقل من نصف ساعة.



استعدادات السكك الحديدية

وفي نفس السياق، تعمل الهيئة العامة لسكك حديد مصر على مساندة المصريين خلال شهر رمضان بعدة إجراءات وهي: تجهيز أكبر عدد من العربات المكيفة والعادية والجرارات استعدادا لفترة تشغيل رمضان، تعديل مواعيد قطارات خطوط الوجه البحرى ويراعى في التعديلات مواعيد الإفطار في شهر رمضان.



بجانب رفع درجة الطوارئ لمواجهة أى أعطال خصوصا أثناء الإفطار لاستمرار تشغيلها القطارات وانتظامها طوال اليوم، بالإضافة إلى غلق منافذ الحجز الخارجية خلال الأسبوع الأخير من رمضان وقصر الحجز على شبابيك حجز محطتى القاهرة والجيزة والمحطات الرئيسية.



استعدادات مترو الأنفاق

ومترو الأنفاق قرر مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة لمدة ساعة طوال أيام شهر رمضان، حيث يعمل بداية من السادسة صباحًا حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى بدلا من الواحدة صباحًا.



وقررت الشركة مد ساعات التشغيل اليومي إلى 21 ساعة بدلا من 20 ساعة، بفارق ساعة تشغيل عن المواعيد العادية.

