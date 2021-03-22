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توقعات بانكماش اقتصاد ألمانيا خلال الربع الحالي

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
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قال بوندسبنك اليوم الاثنين إن من المرجح أن يسجل اقتصاد ألمانيا انكماشا حادا في الربع الحالي مع تضرر قطاع الخدمات من قيود مكافحة الجائحة مع امتداد التباطؤ إلى قطاع البناء المزدهر.

وفي أحدث تقرير شهري، يبدو أن البنك المركزي تخلى عن توقعاته لتعاف في الربيع وتغاضى عن الإشارة لحملة التطعيم باعتبارها عاملا محفزا، وذلك في الوقت التي تمر فيه بصعوبات بسبب تأخر في التسليمات وتقارير عن آثار جانبية محتملة،  بحسب "رويترز" .


وقال بوندسبنك "إجراءات احتواء الجائحة أكثر صرامة في المتوسط في الربع الحالي منها في الربع السابق... لذا من المرجح أن ينخفض الناتج الاقتصادي في الربع الأول من 2021 بشدة... لاسيما في قطاع الخدمات الشديد الاعتماد على التواصل".

وأضاف أن ضريبة المبيعات التي خُفضت مؤقتا العام الماضي، ساهمت على الأرجح في تراجع كبير في عمليات البناء في يناير كانون الثاني.

وهبط الإنتاج الصناعي في أول شهر في العام، لكن الطلبيات كانت قوية وزادت الصادرات من السلع.

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