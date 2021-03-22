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عاجل.. الأهلي يرد على أنباء ضم نجم الترجي

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شهدت الساعات القليلة الماضية وجود بعض الأنباء التي تشير إلى دخول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في مفاوضات للحصول على خدمات نجم الترجي الرياضي التونسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وطالب بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء تكثيف المحاولات لضم جناح مميز لينضم لكتيبة المارد الأحمر خلال الموسم القادم.

وفي تصريحات خاصة للفجر الرياضي أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن الفريق لم يتفاوض للحصول على خدمات الليبي حمدو الهوني نجم الترجي كما زعمت بعض المواقع الصحفية.

يُذكر أن الأهلي طالب الحصول على خدمات الأوروجوياني جاستين سيرينو نجم صن داونز الجنوب افريقي بناء على توصية من موسيماني إلى أن المحاولات باءت بالفشل بسبب المغالاة المالية التي طلبها فريقه.

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