برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول

ظهرت نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول برقم الجلوس رسميا، وعلى الطلاب معرفة الرابط الذي يمكنهم من الحصول على نتائج الامتحانات

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثاني الثانوي 2021 الترم الأول

بعد الانتهاء من تصحيح جميع أوراق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وللحصول على

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول

وبعد الدخول على الرابط وكتابة التالي كود الطالب بشكل صحيح، سيظهر تقريرا من الوزارة بالدرجات التي يحصل عليها الطالب في المواد.

ومن جهته، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ امتحانات الصفني الأول والثاني الثانوي تختلف تماماً عن امتحانات الثانوية العامة، موضحاً أنَّه سيتمّ الاعتماد على تقنيات جديدة في عقد امتحانات الثانوية العامة لمنع الغش.



