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برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول
الإثنين 22/مارس/2021 - 03:06 م
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ظهرت نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول برقم الجلوس رسميا، وعلى الطلاب معرفة الرابط الذي يمكنهم من الحصول على نتائج الامتحانات
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثاني الثانوي 2021 الترم الأول
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول برقم الجلوس، بعد الانتهاء من تصحيح جميع أوراق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وللحصول على الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول يمكن الدخول هنا
نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول
وبعد الدخول على الرابط وكتابة التالي كود الطالب بشكل صحيح، سيظهر تقريرا من الوزارة بالدرجات التي يحصل عليها الطالب في المواد.
ومن جهته، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ امتحانات الصفني الأول والثاني الثانوي تختلف تماماً عن امتحانات الثانوية العامة، موضحاً أنَّه سيتمّ الاعتماد على تقنيات جديدة في عقد امتحانات الثانوية العامة لمنع الغش.
وأكد أن الدولة لن تسمح بالغش في امتحانات الثانوية العامة، والتي ستُعقد إلكترونيًا على التابلت، موضحاً أنَّه سيتمّ غلق باب التسجيل لاستمارة التقدم للامتحانات الإلكترونية يوم 25 مارس الجاري.
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