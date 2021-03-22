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بدء أعمال الرصف بـ 24 شارعا بمدينة أبو قرقاص بالمنيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أعلنت الوحدة المحلية بمركز أبو قرقاص بالمنيا، عن بدء أعمال الرصف لـ 24 شارع بالمدينة، تحت إشراف، مديرية الطرق بالمنيا، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بسرعة تنفيذ خطة المحافظة، لتطوير المناطق والطرق والشوارع المتهالكة ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى جميع مراكز المحافظة.
من جانبه تابع الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أعمال رصف ٢٤ شارع بالمدينة، وهي شوارع، (طلعت حرب الكنيسة القبطية، توت عن عنخ امون، الجامع البحري، العجايبى، كليوباترا، الجيش، الخلفاء، النحاسين، الملك الصالح، ناصر، جورجى، الازهر، الحسيني، التجارة، عثمان بن عفان، بالإضافة الى 8 شوارع عرضية من امتداد شارع مكة).
وكلف رئيس المدينة، إدارة الإشغالات، وشرطة المرافق، بإزالة أي إشغالات تعوق أعمال الرصف بالشوارع، مؤكدًا على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف نظرًا لأهمية استخدام الشوارع وإنجاز الأعمال بجودة عالية لتخفيف العبء على مستخدمي الطريق.

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