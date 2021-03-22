إيقاف أعمال حفر لمحطة وقود بدون ترخيص بمركز سمالوط بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بالمحافظة، تلقت شكوي من أحد المواطنين لتضرره من القيام باعمال حفر بئر لاقامة محطة مواد بترولية بدون ترخيص بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط، وعلى الفور تم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

أوضح المحافظ، أنه تم إيقاف اعمال الحفر المخالفة وتم تحرير محضر بالمخالفة، بالإضافة إلى التحفظ على مواد الحفر ورد الشي لاصلة، موجها بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة بالشوارع والاحياء الداخلية بنطاق كل مركز، والعمل على رصد المخالفات وتحقيق الانضباط بهدف الحفاظ على سلامة وامن المواطنين.