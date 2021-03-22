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محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات والأولى على الجمهورية

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قام اللواء  خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتكريم عدد من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم بمنحهم هدايا عينية وشهادات تقدير.

شمل التكريم عدد من العاملات بمحافظة القاهرة، والفائزات بمسابقة الأم المثالية وهم “عائشة فكري سليم، هانم زكريا حامد، هالة إسماعيل محمود، سعيدة على الجمال، نور الهدى محمد سعيد ، وفاء مصطفى أحمد، نجوى سليمان عبد الملك، وداد عيد أحمد، فادية شكري بسطا،  نسرين سمير عبد الرازق، عايدة محمد إبراهيم، راندا فتحي عبده، هدى عبد الهادي.

كما شمل التكريم كل وجيهة عبد الجواد عبد العال الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية من فئة التمكين الاقتصادي، حيث بدأت بمشروع صغير ولديها الان 3 مصانع لتصنيع المنتجات الجلدية، منال محمد السيد والدة اللاعبة فاطمة أحمد الصاوي من أصحاب الهمم والتي تفوقت رياضياً وحققت المركز الثالث في بطولة العالم للسباحة باستراليا 2019، سمر عصام حنفي ابنة دار السيدات المسلمات للأيتام الحاصلة على بكالوريوس رقابة جودة.

كما قدمت إحدى الجمعيات ٨ ماكينات حياكة لعدد من الأمهات الذين اجتازوا برنامج التدريب على الحياكة والتطريز في اطار مبادرة حياة كريمة التى تم اطلاقها برعاية السيد رئيس الجمهورية وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة. 

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