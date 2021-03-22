توفير تطعيم للمسافرين قريبًا.. رسائل وزيرة الصحة بشأن حصص مصر من لقاح كورونا



كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عدة حقائق هامة بشأن حصص مصر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، كتوقيع اتفاقية تصنيع لقاح في مصر خلال الشهر الجاري.



ويرصد "الفجر"، رسائل وزيرة الصحة بشأن حصص مصر من لقاحات كورونا.



وصول حصة مصر من لقاح كورونا عبر كوفاكس نهاية الشهر الجارى

استهلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حديثها خلال المؤتمر الصحفي، بقولها؛ إن لقاح سينوفارم الصيني من أقوى اللقاحات الخاصة بكورونا، حيث أهدت الصين لمصر 600 ألف جرعة، متابعةً: نتفاوض علي جرعات جديدة من اللقاح الصيني لتوريدها لمصر خلال الفترة المقبلة.



وأوضحت زايد، أن الاتحاد الدولي كوفاكس سيوفر لمصر ما يوازى تطعيم 20% من السكان، مؤكدةً أن هناك خطة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح.



فئات جديدة للتطعيم

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه سيتم إضافة فئات جديدة للتطعيم بلقاح كورونا خلال الفترة المقبلة مع توفير كميات من التطعيمات، متابعةً: "سيتم تطعيم العاملين في السياحة والطيران ومختلف الطواقم الطبية".



توفير تطعيم للمسافرين

وأوضحت أن الوزارة ستتتيح استخراج شهادات الحصول على التطعيم باللغتين العربية والإنجليزية، مؤكدة: "سنؤمن حصول المسافرين للخارج على التطعيمات إذا طلبت الدول المسافرين لها شرط التطعيم ضد كورونا".



استعدادات الموجة الثالثة

وتطرقت وزيرة الصحة للحديث عن استعدادات الموجة الثالثة بطاقة 100% من المستشفيات، وأضافت سيتم توفير نظام الكترونى يتابع تطورات الموجة الثالثة من حيث الإصابات، كما فعلنا مع آلية متابعة الأكسجين، مضيفة لدينا 5000 وحدة و600 مستشفى بالجمهورية سنوفر بها مكاتب للحصول علي لقاح كورونا لكل المواطنين".



المسجلين للحصول على اللقاح

وأكدت أن إجمالي أعداد المواطنين الذين سجلوا للحصول على لقاح كورونا من الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة 500 ألف شخص، متابعة: "معدل التسجيل كان عاليا في البداية ثم انخفض بشكل ملحوظ ووصل إلى 5000 في اليوم، وحتى نسهل على المواطنين فإن 100% من المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة مفتوحة للمواطنين للتسجيل بها وليس شرطا التسجيل إلكترونيا".