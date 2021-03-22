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كشف ملابسات تعرض طفل لإصابات بالغة عقره كلب مملوك لأحد الأشخاص

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جھود أجھزة وزارة الداخلیة، من كشف ملابسات ما تم تداول على موقع التواصل الإجتماعى " فیس بوك"، متضمنًا مقطع فیدیو لإحدى المواطنات تقوم بعرض الإصابات الواقعة على نجلھا أثر عقر كلب مملوك لأحد الأشخاص.

بالفحص تبین صحة الواقعة، وأمكن تحدید ھویة السیدة المشار إلیھا وتبین أنھا (ربة منزل، مقیمة بدائرة مركز شرطة دیرب نجم بالشرقیة، الطفل المصاب، بالغ من العمر سنة ونصف "مصاب بأمكان متفرقة بجسده.


وعقب تقنین الإجراءات تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن الشرقیة من تحدید وضبط مالك الكلب سائق، مقیم تم إتخاذ الإجراءات القانونیة. بذات الناحیة، والكلب المشار إلیه، وبمواجھتھ أقر بما جاء بأقوال والدة الطفل.

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