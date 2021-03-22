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صيحات مكياج حديثة لإطلالة مميزة

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
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نقدم لك في السطور التالية صيحات المكياج، الحديثة التي تجعلك تحصلين على طلة مميزة ومظهراً راقيا، ولك حرية اختيار الأنسب لك ولذوقك:

الخدود الزهرية
الخدود الزهرية والمتوردة هي من أبرز اتجاهات المكياج لربيع وصيف 2021، ويعد الزهري من أكثر الألوان رواجاً بين النساء كونه يتناغم مع جميع ألوان البشرة. فاجعلي إطلالتك مشرقة ومتوردة بشكل طبيعي، من خلال استخدام بلاش كريمي وردي اللون، وطبقيه على تفاحة الخدين باتجاه عظام الوجنتين.

الأيلاينر 
استخدمي الأيلاينر الأسود بأسلوب مجنح وارسمي خطين متقابلين وموصولين عند حدود العين الخارجية. وبالأيلاينر الأبيض، املئي الفراغ بين الخطين.

الروج البرتقالي
البرتقالي هو اللون الذي يجب ألا تترددي في اعتماده على شفتيك، خصوصاً في يوم الأم، أولاً لأنه موضة مكياج رائجة جداً، وثانياً لأنه يمنحك إطلالة مشرقة ومتوهجة.

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