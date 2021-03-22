لصاحبات البشرة الدهنية.. جربي ماسك اللبن البودرة

نقدم لصاحبات البشرة الدهنية في السطور التالية، طرق عمل ماسك اللبن البودرة لتجديد خلايا البشرة والتخلص من الشوائب وجعل البشرة نقية ولامعة.

ماسك اللبن البودرة والدقيق وعصير البرتقال

يعد التقشير جزءا مهما من روتين العناية بالبشرة، ويعمل الماسك المكون من اللبن البودرة والدقيق وعصير البرتقال كمقشر طبيعي لبشرتك ويعيد النعومة والنضارة لها.





ولتحضير هذا الماسك؛ تحتاجين إلى ملعقة صغيرة من كل مكون، مثل مسحوق الحليب ودقيق الحمص وعصير البرتقال، وبعد أن يصبح المزيج جاهزا، يجب وضعه على منطقة الوجه والرقبة، واتركيه حتى يجف، وبعد مرور 15 دقيقة، اغسليه بالماء البارد.