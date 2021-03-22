4 حراس مرشحين لمنافسة الشناوي على عرين الأهلي





يتجه مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم إلى الحصول على خدمات حارس مرمى جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة وذلك ليكون بديلًا لحارس مرمى القلعة الحمراء والمنتخب المصري محمد الشناوي.





ويعتمد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على محمد الشناوي كحارس مرمى أساسي للفريق في الوقت الذي يجلس فيه الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير على مقاعد البدلاء.





في الوقت الذي لم ينل أي من الثنائي البديل ثقة الجهاز الفني الأمر الذي تم على إثره إتخاذ قرار بالحصول على حارس مرمى جديد ليكون بديًلا للشناوي.





ووضعت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أربعة أسماء لتكون مرشحة لمنافسة الشناوي على عرين الأهلي وهم :-





محمود جاد.

عمر رضوان.

محمد بسام.

عامر عامر.