مصطفى درويش يكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي





حرص الفنان مصطفى درويش على طمأنة جمهوره على الحالة الصحية لصديقه الفنان شريف دسوقي، بعد انتشار أخبار عديدة تزعم حجزه في مصحة نفسية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر الفنان مصطفى درويش صورة له برفقة صديقه الفنان شريف دسوقي، وعلق عليها قائلاً :"سبعبع شريف دسوقي كويس يا جماعة ومافيش كلام إنه في مصحة ولا الكلام ده، هو كويس وزي الفل

بس شويه مشاكل شغل عادية جدًا مع أزمات ورا بعض وكلنا معرضين لنفس القصة دي طول ما احنا في الدنيا".



وتابع مصطفى درويش قائلاً:"شهادة حق هو من أطيب وأهدى الناس وأكثرهم أخلاقًا واحترامًا، أنا متواصل معاه وبيطمنكم هو فل الفل الحمد لله".



وفي سياق آخر، يشارك الفنان مصطفى درويش في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل" بين السما والأرض"، وهو بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوي، سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.