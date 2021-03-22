للعروس الجديدة.. خطوات تكبير الشفاه بالكنتور

هناك مجموعة من الخطوات التي نقدمها لك عزيزتي العروس الجديدة يمكنك اتباعها لتكبير الشفاة بسهولة من خلال استعمالك الكنتور، ومن الخطوات ما يلي:





- ارسمي شفتيك بقلم وردي داكن اللون

- عند رأس الشفاه ارسمي الحرف x.

- لوني جوانب الفم السفلية ومن ثم العلوية من الخارج نحو الداخل، باستعمال قلم تحديد الشفاه، واتركي المنطقة الوسطى من دون تلوين.

- بنفس قلم تحديد الشفاه ارسمي خطاً عمودياً في وسط الشفة السفلية وخطين مائلين حول الخط العمودي الذي رسمته.

- الخطوة السابقة هي كنتور كامل للشفتين، كالذي نعتمده للوجه لإبراز عظامه وتفاصيله.

- ومن هنا يمكنك استخدام قلم أحمر الشفاه البني لدمج كل هذا الألوان على الشفاه معاً.

-بواسطة الروج البيج قومي برسم طبقة أخرى منه فوق الغلوس.