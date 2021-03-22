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للعروس الجديدة.. خطوات تكبير الشفاه بالكنتور
الإثنين 22/مارس/2021 - 03:31 م
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هناك مجموعة من الخطوات التي نقدمها لك عزيزتي العروس الجديدة يمكنك اتباعها لتكبير الشفاة بسهولة من خلال استعمالك الكنتور، ومن الخطوات ما يلي:
- ارسمي شفتيك بقلم وردي داكن اللون
- عند رأس الشفاه ارسمي الحرف x.
- لوني جوانب الفم السفلية ومن ثم العلوية من الخارج نحو الداخل، باستعمال قلم تحديد الشفاه، واتركي المنطقة الوسطى من دون تلوين.
- بنفس قلم تحديد الشفاه ارسمي خطاً عمودياً في وسط الشفة السفلية وخطين مائلين حول الخط العمودي الذي رسمته.
- الخطوة السابقة هي كنتور كامل للشفتين، كالذي نعتمده للوجه لإبراز عظامه وتفاصيله.
- ومن هنا يمكنك استخدام قلم أحمر الشفاه البني لدمج كل هذا الألوان على الشفاه معاً.
-بواسطة الروج البيج قومي برسم طبقة أخرى منه فوق الغلوس.
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