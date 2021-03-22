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حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على تشكيل الفراعنة لمواجهة كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم 25 مارس الجاري فى لقاء قوي بين الفريقين.


وتقام مباراة منتخب مصر أمام كينيا يوم 25 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية على ملعب الأخير فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

تشكيل منتخب مصر المتوقع:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، محمد هاني
خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية
خط الوسط المهاجم: محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي أفشة، محمد صلاح
خط الهجوم: مصطفى محمد.

وأدي منتخب مصر الاول لكرة القدم تحت قيادة حسام البدري مرانه الاول تحت الأضواء الكاشفة باستاد القاهرة الدولي ضمن استعداداته لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس الأمم الافريقية.


واجتمع الجهاز الفني باللاعبين قبل بدء المران شرح خلالها البدري المدير الفني أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التحلي بالروح والإصرار لتحقيق أهداف هذه المرحلة بالتأهل للبطولة.

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