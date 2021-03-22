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تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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مازال أتليتكو مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم، وذلك على الرغم من تعادله مع خيتافي بدون أهداف.

واستمر برشلونة في مطاردة المتصدر ليحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة، وبفارق نقطة وحيده عن غريمه التقليدي نادي ريال مدريد.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الأسباني الممتاز كالآتي:-

1 أتليتكو مدريد 63 نقطة.
2- برشلونة 59 نقطة.
3- ريال مدريد 57 نقطة.
4- إشبيلية 51 نقطة.
5- ريال سوسيداد 45 نقطة.
6- ريال بيتيس 42 نقطة.
7- فياريال 40 نقطة.
8- غرناطة 36 نقطة.
9- ليفانتي 35 نقطة.
10- سيلتا فيغو 34 نقطة.
11- أتليتيك بلباو 34 نقطة.
12- فالنسيا 30 نقطة.
13- أوساسونا 29 نقطة.
14- قادس 29 نقطة.
15- خيتافي 28 نقطة.
16- بلد الوليد 26 نقطة.
17- إلتشي 24 نقطة.
18- ديبورتيفو ألافيس 23 نقطة.
19- إيبار 22 نقطة.
20- ويسكا 20 نقطة.

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