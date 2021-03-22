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تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني
الإثنين 22/مارس/2021 - 03:38 م
غدير أحمد
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مازال أتليتكو مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم، وذلك على الرغم من تعادله مع خيتافي بدون أهداف.
واستمر برشلونة في مطاردة المتصدر ليحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة، وبفارق نقطة وحيده عن غريمه التقليدي نادي ريال مدريد.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الأسباني الممتاز كالآتي:-
1 أتليتكو مدريد 63 نقطة.
2- برشلونة 59 نقطة.
3- ريال مدريد 57 نقطة.
4- إشبيلية 51 نقطة.
5- ريال سوسيداد 45 نقطة.
6- ريال بيتيس 42 نقطة.
7- فياريال 40 نقطة.
8- غرناطة 36 نقطة.
9- ليفانتي 35 نقطة.
10- سيلتا فيغو 34 نقطة.
11- أتليتيك بلباو 34 نقطة.
12- فالنسيا 30 نقطة.
13- أوساسونا 29 نقطة.
14- قادس 29 نقطة.
15- خيتافي 28 نقطة.
16- بلد الوليد 26 نقطة.
17- إلتشي 24 نقطة.
18- ديبورتيفو ألافيس 23 نقطة.
19- إيبار 22 نقطة.
20- ويسكا 20 نقطة.
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