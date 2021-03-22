منة القيعي تتعاون مع عزيز مرقة



الأغنية الأولى تحمل عنوان "مرة كل ميت سنة" بينما العمل الغنائي الآخر عبارة عن دويتو بين عزيز والمطرب أحمد كامل.

جدير بالذكر أن الفنان الأردني عزيز مرقة، خطف قلوب جمهوره المصري بأولى حفلاته الغنائية على مسرح الزمالك

والذي أقيم ببداية الشهر الحالي.



وحرص عزيز على التعبير عن حبه للجمهور وحفلاته في القاهرة لما فيها من علاقة خاصة بينه وبين المصريين وهو ما اتضح جليا في التفاعل خلال الحفل والسعادة التي اعتلت على محياه طوال تقديمه وجبة غنائية مطولة بأكثر من 13 أغنية، منها "هي" و"الله غالب" و"يابنت الناس ردي علي".







وفاجأ مرقة الحضور بغنائه باللهجة المصرية عبر تقديمه أغنية حكيم الشهيرة "جاني جاني"، وذلك على طريقته الموسيقية الخاصة، مفاجأة خفيفة الدم أضفت بروح البهجة على أجواء المسرح وتفاعل معها الجمهور بالرقص والتصفيق.









يتعاون المطرب الأردني عزيز مرقة، مع الشاعرة منة عدلى القيعي للمرة الأولى من خلال مشروع غنائى باللهجة المصرية سيتم الاعلان عنه خلال الفترة القليلة المقبلة.