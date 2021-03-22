خبيرة مالية توضح أسباب الهبوط الحاد لمؤشرات البورصة المصرية اليوم





إستعرضت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال اليوم الأسباب الأساسية وراء الهبوط الحاد لمؤشرات البورصة المصرية وتكبدها خسائر تصل الي 17.2 مليار جنيه ، حيث نصحت بإ قفل شاشة الأسعار وعدم إتباع

أي نصيحة توجه للمتعاملين والمواكبة لإنخفاض مؤشرات البورصة للجلسة السابعة علي التوالي حيث كسرت المؤشرات كافة مستويات الدعوم وهو علي غير المتوقع .





وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أنه خلال شهر مارس 2020 ، تأثرت البورصة المصرية تأثيراً حاداً ازمة كورونا، ولكن بالمحفزات الاقتصادية بدات الرؤية تتغير ، حيث أنه لابد من عودة محفزات إقتصادية وقوة شرائية ، بالإضافة الي عدم إصدار قوانين تنظيمية أخري بالسوق إلا بعد عمل حوار مجتمعي للتأكد من جدية القوانين والأهم فائدتها ، وعودة الوضع كما كان علية قبل إسناد الهامش لشركات التخصيم والتي تتخوف من منح الهامش للشركات وتفضل منحها للعشرة الكبار مما أثر علي السوق بالسلب.









وأضافت ، أن هناك أسباب أخري لهذه التراجعات وهي مشكلة دايس و السعر العادل ومشاكل ومتعلقات كثيرة في السوق ، حيث أنه مازال أداء مؤشرات البورصة لا يعبر عن أداء الدولة الاقتصادي ولا مواكب للمصالحات المزعم عقدها في المنطقة وتقارب وجهات النظر ، فالمتعاملين في البورصة لهم وجهة نظر اخري ، حيث يستمر الأجانب والعرب والمؤسسات في إنتهاج سياسة بيعية في الأسم القيادية مما يؤثر علي أداء المؤشر الرئيسي بالسلب وجعلة كسر أكثر من منطقة دعم رئيسية.





ولفتت الخبيرة ، أنه مع انخفاض السيولة وتحول إستثمارات العرب للأسواق العربية المحيطة وإهتمام الأجانب بأدوات الدين الحكومية سواء إستثمار في سندات الخزانة الأمريكية او أدوات الدين المصرية صاحبة العائد المرتفع

تظل مؤشرات البورصة في اداء عرضي مهم.





اما بالنسبة للافراد المصريين والمشتري الأكثر إستحواذ في البورصة المصرية فإتجاهاتهم مضاربية ومتاجرية بحتة وهناك حالة من الرضا بالفروق الضعيفة خوفاً من تقلبات السوق والتي صدقت رؤيتهم ، فبعض الإجراءات القانوية أدت الي انخفاض السيولة، ومنها إيقاف اسهم بسبب طلب القيمة العادلة للسهم ، وإلغاءعمليات لمنع المضاربة

الي جانب تنظيم تجزئة الأسهم وعمليات الهامش ، فكلها محبطات للسوق ومانع قوي من الارتفاع





وتوقعت الخبيرة أن تكون لجلسة الغد أداء مختلف نظراً لتدني أسعار الأسهم ، وانتظار نتائج أعمال الربع الاول

وكان من المتوقع ان يختلف أداء شهر مارس هذا العام عن كل عام ، متجاوباً مع ارتفاعات الأسواق العربية والأمريكية والاوروبية ، ولكن ظل الأداء كما هو .





وأشارت الي أن قطاع العقارات لم يستجيب لمبادرة المركزي والخاصة بتمويل الاسكان المتوسط بفاىدة ٣%