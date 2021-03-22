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جماهير يوفنتوس تطالب بإقالة بيرلو

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تعرض الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس إلى سهام إنتقادات كبيرة ولاذعة وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه بهدف مقابل لا شيء من بينفينتو في الجولة الثامنة والعشرين من الكالتشيو.

ويتخلف البيانكونيري خلف إنتر ميلان صاحب المركز الأول بعشرة نقاط بجانب نقطتين فقط عن نابولي صاحب المركز الخامس.

وتعتبر تلك الهزيمة هي الرابعة التي يتعرض لها البيانكونيري في الموسم الجاري الأمر الذي أبعد الفريق عن الصدارة التي يحتلها خلال المواسم الماضية.

وطالبت جماهير اليوفي بعد المباراة بإقالة بيرلو والبحث عن مدير فني جديد يعيد للفريق الأمجاد المحلية بالإضافة إلى المنافسة على الألقاب الأوروبية.

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