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سواريز يغازل جماهير ليفربول بعد الهدف الـ500

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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بعث الأوروجوياني لويس سواريز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإنجليزي رسالة خاصة إلى جماهير فريقه السابق ليفربول الإنجليزي بعد الإنجاز الأخير الذي حققه.

وكان البيستوليرو قد حقق إنجاز فريد من نوعه بالوصول إلى الهدف رقم 500 في مسيرته الكروية بعد أن زار شباك الافيس في الدوري الاسباني.

وفي رسالة أعقبت هذا الانجاز قال سواريز أن ليفربول كان نادي إستثنائي بالنسبة له وعلاقته بالجماهير دفعته لرفع المستوى التهديفي.

وسبق وأن مثل الأوروجوياني الريدز خلال الفترة من 2011 وحتى 2014 سجل خلالهم 82 هدفًا وصنع 47 وذلك خلال 133 مباراة خاضها بقميص العملاق الانجليزي.

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