حسين متولي: مشروع تعاون ثقافي للصحفيين قريبًا

أعلن حسين متولي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، عن مشروع تعاون ثقافي مع النقابة، خدمة للزملاء الصحفيين المبدعين قريبًا، مؤكدًا أنه سيعلن التفاصيل قريبًا للزملاء.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لا أعد بشيء وأخلف وعدًا، ولكن أجتهد في عمل نقابي طوعي في خدمة الزملاء".





وكان قد تقدم الزميل الصحفي حسين متولي، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والتي مقررًا أن تنعقد يوم 2 إبريل المقبل.

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.