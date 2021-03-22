Advertisements

البحرين ترسي مناقصات بقيمة 4.1 مليار دولار في 2020

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت البحرين عن ترسية مناقصات بقيمة تصل إلى 4.1 مليار دولار من خلال طرح مجلس المناقصات والمزايدات 1688 مناقصة في عام 2020.

وتصدر قطاع النفط والغاز قائمة الترسيات من حيث قيم المناقصات المرساة بإجمالي يقدر بـ 1.6 مليار دولار، يليه قطاع الانشاءات والاستشارات الهندسية بقيمة تقدر بـ 875.7 مليون دولار، كما بلغ إجمالي قيمة المناقصات المرساة في قطاع الطيران 638.2 مليون دولار، يليه قطاع المواد والمعدات بقيمة 606.1 مليون دولار، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمناقصات المرساة في قطاع الخدمات والمزايدات والاستثمار 424.8 مليون دولار.

وشهدت المناقصات الصحية زيادة كبيرة في عدد وقيمة المناقصات مقارنة بالعام السابق، حيث منحت وزارة الصحة 137 عطاءً بقيمة 298.1 مليون دولار في العام 2020 مقارنة بـ 93 مناقصة تقدر قيمتها بنحو 123.8 مليون دولار في عام 2019، بزيادة بنسبة 140% في قيمة المناقصات. وتُعزى هذه الزيادة في الإنفاق إلى استجابة البحرين السريعة لـمواجهة جائحة COVID-19.

وتصدرت شركة تطوير للبترول كأعلى الجهات من حيث قيم المناقصات التي تم ترسيتها في عام 2020 بقيمة 1.5 مليار دولار لعدد 153 مناقصة، تلتها شركة طيران الخليج بقيمة 635 مليون دولار لـ 171 مناقصة، ثم هيئة الكهرباء والماء بقيمة 509.2 مليون دولار لـ 241 مناقصة، تلتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بقيمة 329.4 لـ 240 مناقصة، ثم وزارة الصحة بقيمة 298.1 مليون دولار بـ 137 مناقصة.

أخبار تهمك

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ ساعة و نصف

الشتائم تتعالى في غرف ملابس يوفنتوس بعد صدمة بينفينتو

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء ضم نجم الترجي

منذ ساعة و 25 دقيقة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بوادر أزمة نارية بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوضح الموقف النهائي لكهربا

منذ 33 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا

منذ أقل من ساعة

البدري يستقر على تشكيلة منتخب مصر لمواجهة كينيا

منذ ساعتين

4 حراس مرشحين لمنافسة الشناوي على عرين الأهلي

منذ ساعة

ميسي يواصل كتابة التاريخ في برشلونة برقم جديد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يعتلي الصدارة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:51 م

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

03:03 م

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

01:08 م

عاجل.. الأهلي يوضح الموقف النهائي لكهربا

04:00 م

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها