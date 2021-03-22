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عاجل.. الأهلي يوضح الموقف النهائي لكهربا

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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وضح الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي خلال الساعات الماضية موقف الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا نجم القلعة الحمراء الموقوف بأمر من الإدارة.

وتحدث أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء حول حقيقة ما تم إثارته بشأن عرض كهربا للبيع بنهاية الموسم الجاري بعد المشادة التي حدثت بينه وبين المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وفي تصريحات أدلى بها توفيق قال أن الأهلي تعامل مع أزمة كهربا والمدير الفني بمنتهى الشفافية حيث تم تغريمه مالياً وإيقافه عن المشاركة في مباريات الفريق لمدة شهر.

في الوقت الذي رفض فيه كافة الأنباء التي تشير إلى عرض اللاعب للبيع خاصةً أنه بعد إنتهاء مدة العقوبة سيعود للمران بناء على طلبات موسيماني.

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الكلمات المفتاحية

كهربا الاهلي أمير توفيق

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