السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

وترصد " الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم:





4_ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايضا عن القرار رقم ١١٩ لسنة ٢٠٢١، بشأن منح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى عدد من السيدات.



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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى جميع المسئولين بمتابعة جميع الحالات على غرار السيدة ناهد التي تقود تروسيكل منذ الرابعة فجرًا وحتى الرابعة عصرًا من أجل العمل ورعاية بناتها الخمسة.



وقال الرئيس السيسي في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لكل مسئول في المحافظة من فضلكم خلوا بالكم من عرضكم والسيدة عرض وإحنا مسئولين عنها في هذه الظروف".



وأضاف "اللي بطوله مبستناش ومبتأخرش عنها، ولكل مسئول يإما يعمل ييقول وأنا أعمل، وإحنا مش دولة غنية ولكن على الأقل تكون قلوبنا وإرادتنا أن نقدم حاجة لمثل هذه النماذج".



كما وجه التحية إلى الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم مقدمي البرنامج على تقديم هذه الأمثلة الرائعة للمرأة المصرية، مستطردًا " بتجيبوا امثلة رائعة للناس علشان تبينه قد ايه الأم عاملة ازاي".



واستكمل حديثه "والله انا بتمنى اعمل كل حاجة حلوة للناس اللي ظروفها صعبة زي مثال الست ناهد، وياريت تفضل هذه الأمثلة موجودة عالطول"



نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، عدد من القرارات، الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبرزها منح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى عدد من السيدات.1_ أصدر الرئيس عبد الفتاح، السيسي القرار رقم 117 لسنة 2021 بتعيين 79 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة، و113 وكيلًا و165 مستشارًا و74 مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ) و274 مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب).2_ وأعلن الرئيس السيسي، عن تعيين عددا من المحامين والمندوبين بهيئة قضايا الدولة.3_كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 118 لسنة 2021 بتعيينات فى هيئة النيابة الإدارية.