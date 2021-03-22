Advertisements

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، عدد من القرارات، الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبرزها منح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى عدد من السيدات.

وترصد " الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم:

1_ أصدر الرئيس عبد الفتاح، السيسي القرار رقم 117 لسنة 2021 بتعيين 79 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة، و113 وكيلًا و165 مستشارًا و74 مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ) و274 مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب).

2_ وأعلن الرئيس السيسي، عن تعيين عددا من المحامين والمندوبين بهيئة قضايا الدولة.

3_كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 118 لسنة 2021 بتعيينات فى هيئة النيابة الإدارية.

4_ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايضا عن القرار رقم ١١٩ لسنة ٢٠٢١، بشأن منح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى عدد من السيدات.

اقرأ ايضا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى جميع المسئولين بمتابعة جميع الحالات على غرار السيدة ناهد التي تقود تروسيكل منذ الرابعة فجرًا وحتى الرابعة عصرًا من أجل العمل ورعاية بناتها الخمسة.

وقال الرئيس السيسي في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لكل مسئول في المحافظة من فضلكم خلوا بالكم من عرضكم والسيدة عرض وإحنا مسئولين عنها في هذه الظروف".

وأضاف "اللي بطوله مبستناش ومبتأخرش عنها، ولكل مسئول يإما يعمل ييقول وأنا أعمل، وإحنا مش دولة غنية ولكن على الأقل تكون قلوبنا وإرادتنا أن نقدم حاجة لمثل هذه النماذج".

كما وجه التحية إلى الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم مقدمي البرنامج على تقديم هذه الأمثلة الرائعة للمرأة المصرية، مستطردًا " بتجيبوا امثلة رائعة للناس علشان تبينه قد ايه الأم عاملة ازاي".

واستكمل حديثه "والله انا بتمنى اعمل كل حاجة حلوة للناس اللي ظروفها صعبة زي مثال الست ناهد، وياريت تفضل هذه الأمثلة موجودة عالطول"

أخبار تهمك

الشتائم تتعالى في غرف ملابس يوفنتوس بعد صدمة بينفينتو

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 4 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوضح الموقف النهائي لكهربا

منذ ساعة و 27 دقيقة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 21 ساعة

4 حراس مرشحين لمنافسة الشناوي على عرين الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يعتلي الصدارة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء ضم نجم الترجي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

جماهير الإسكندرية يستقبلون محمد رمضان لتصوير مشاهده في "موسى"

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ 35 دقيقة

بوادر أزمة نارية بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ ساعتين و 24 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:52 م

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

01:51 م

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

04:49 م

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

03:03 م

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

01:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها