Advertisements

المنتخب يستدعي عبد الله جمعة لرحلة كينيا ويستبعد أحمد فتوح

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
قرر الجهاز الفني للمنتخب الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء عبدالله جمعه لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام الي قائمة البعثة التي تطير إلي العاصمة الكينية نيروبي غدا  

وجاء هذا القرار  بعد تعرض اللاعب  أحمد الفتوح لوعكة صحية بارتفاع درجة حرارته وخضوعه  تحت الملاحظة الطبية  تحت اشراف الدكتور محمد أبوالعلا بالرغم سلبية مسحته والتي اجراها
 بخلاف المسحة الرسمة للبعثة 

وفضل الجهاز الفني توجيه الشكر  للاعب نظرا لضيق الوقت وارتباط المنتخب الوطني بمباراتين أمام كينيا وجزر القمر واحتياج اللاعب لعده أيام للراحة والتعافي 
والجدير بالذكر ان اللاعب لم يشارك في مران المنتخب أمس في أول تجمعه بعد عزل اللاعب داخل غرفته املا شفاءه من نزله البرد التي تعرض لها قبل بدء المعسكر .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر عبدالله جمعة أبو الفتوح

أخبار تهمك

بوادر أزمة نارية بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 20 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يعتلي الصدارة

منذ أقل من ساعتين

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا

منذ أقل من ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوضح الموقف النهائي لكهربا

منذ نصف ساعة

الشتائم تتعالى في غرف ملابس يوفنتوس بعد صدمة بينفينتو

منذ ساعتين

ميسي يواصل كتابة التاريخ في برشلونة برقم جديد

منذ ساعتين

4 حراس مرشحين لمنافسة الشناوي على عرين الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء ضم نجم الترجي

منذ ساعة و 24 دقيقة

البدري يستقر على تشكيلة منتخب مصر لمواجهة كينيا

منذ ساعتين

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. منتخب مصر يكشف عن التشخيص النهائي لإصابة حسين الشحات

الموقف النهائي لإصابة حسين الشحات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي والمنتخب بقطع بغضروف الركبة

عاجل.. كواليس جديدة حول إصابة نجم الأهلي بقطع في غضروف الركبة

عبد الحفيظ: حزين لإصابة حمدي فتحي وأنتظر النتيجة النهائية

المصائب لاتأتي فرادى.. صدمة جديدة مدوية لمنتخب مصر قبل تصفيات الكان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:51 م

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

03:03 م

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

01:08 م

عاجل.. الأهلي يوضح الموقف النهائي لكهربا

04:00 م

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها