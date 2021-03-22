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المنتخب يستدعي عبد الله جمعة لرحلة كينيا ويستبعد أحمد فتوح
الإثنين 22/مارس/2021 - 04:00 م
محمد جمال
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قرر الجهاز الفني للمنتخب الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء عبدالله جمعه لاعب الزمالك لمعسكر الفريق والانضمام الي قائمة البعثة التي تطير إلي العاصمة الكينية نيروبي غدا
وجاء هذا القرار بعد تعرض اللاعب أحمد الفتوح لوعكة صحية بارتفاع درجة حرارته وخضوعه تحت الملاحظة الطبية تحت اشراف الدكتور محمد أبوالعلا بالرغم سلبية مسحته والتي اجراها
بخلاف المسحة الرسمة للبعثة
وفضل الجهاز الفني توجيه الشكر للاعب نظرا لضيق الوقت وارتباط المنتخب الوطني بمباراتين أمام كينيا وجزر القمر واحتياج اللاعب لعده أيام للراحة والتعافي
والجدير بالذكر ان اللاعب لم يشارك في مران المنتخب أمس في أول تجمعه بعد عزل اللاعب داخل غرفته املا شفاءه من نزله البرد التي تعرض لها قبل بدء المعسكر .
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