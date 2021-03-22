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مواعيد جديدة لبرنامج "سهرانين".. شقيقان ضيفا الحلقة المقبلة

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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بدءا من بعد غد، يبث برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، في مواعيد جديدة، حيث يعرض يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10 مساء.


على جانب آخر، يحل الشقيقان محمد وكريم محمود عبد العزيز، ضيفين على البرنامج في الحلقة المقبلة، يوم الأربعاء والخميس المقبلين.


يتحدث الشقيقان عن أبرز المواقف الطريفة التي جمعتهما، فضلا عن والدهما الفنان الراحل محمود عبد العزيز وذكرياتهما معه، لا سيما عند تصويره مسلسل "رأفت الهجان"، وغيره من المواقف التي مرّا بها خلال مسيرتهما الفنية.



https://www.facebook.com/SahraneenON/videos/957777521697363/

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