عاجل..إصابة هنادي مهنى بكورونا





وكتبت "مهنى" قائله: "ايجابي كورونا".





يذكر أن آخر أعمال هنادي مهنا الفنية كان مسلسل "الفتوة" الذي عرض خلال سباق رمضان 2020، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته ياسر جلال، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل ونجلاء بدر وعايدة رياض

أعلنت الفنانة هنادي مهنى عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".