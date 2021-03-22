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طريقة تحضير بسكويت اللوز

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
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المقادير
- الزبدة : كوب
- سكر : نصف كوب
- خلاصة اللوز : 2 ملعقة صغيرة
- لوز : ربع كوب (مفروم ناعم جداً)
- طحين : كوبان وربع (منخل)
طريقة التحضير
اخفقي السكر مع الزبدة وخلاصة اللوز في وعاء بواسطة الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمياً وهشاً.
أضيفي الطحين واللوز واخلطي حتى تتكون عجينة.
اجمعي العجينة وضعيها في ورق البلاستيك وأدخليها للثلاجة لمدة ساعتين.
سخني الفرن على حرارة 150 درجة.
مدّي عجينة البسكويت على سطح مرشوش طحين وقطعيها بالقطاعات حسب الشكل المفضل.
ضعي البسكويت في صينية مبطنة بورق الزبدة وأدخليها الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.
أخرجي البسكويت من الفرن واتركيه لمدة 10 دقائق ثم قدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة.

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