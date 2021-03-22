موعد مباراة تركيا وهولندا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة





يفتتح المنتخب الهولندي مبارياته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 بمواجهة المنتخب التركي في المباراة التي تجمع بينهما لحساب مباريات المجموعة السابعة.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين يوم الأربعاء القادم الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس ويستضيفها ملعب إستاد أتاتورك الأولمبي في العاصمة التركية أنقرة.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق المصري الكبير علي محمد علي.