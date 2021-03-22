Advertisements

وزير الخارجية يبحث مع مسئولين صوماليين تعزيز الاستقرار فى القرن الأفريقى

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
التقي وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، بوزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي "محمد عبد الرزاق" ووزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية الصومالية "حسن معلم خليف"، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يقومان بها إلى القاهرة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول جهود تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية التي تجمع بينهما ويتناسب مع الانتماء العربي للصومال، فضلًا عن التأكيد على الاهتمام الذي توليه مصر لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال الشقيق، ودعوتها في هذا الصدد لكافة الأطراف الصومالية إلى مواصلة الحوار من أجل العمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة في الوقت الذي يتوافق عليه الصوماليون أنفسهم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تطرق كذلك لمختلف التطورات في منطقة القرن الأفريقي، أخذًا في الاعتبار ما تتمتع به هذه المنطقة من أهمية استراتيجية وارتباطها بشكل حيوي بالمصالح المصرية، وهو ما تحرص معه مصر على متابعة هذه التطورات عن كثب، بجانب بحث سُبُل دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في القرن الأفريقي بما يعزز من السلم والأمن الإقليمي والقاري.

أخبار تهمك

بوادر أزمة نارية بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الشتائم تتعالى في غرف ملابس يوفنتوس بعد صدمة بينفينتو

منذ ساعتين

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

البدري يستقر على تشكيلة منتخب مصر لمواجهة كينيا

منذ ساعتين

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ حوالي 5 ساعات

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا

منذ أقل من ساعة

4 حراس مرشحين لمنافسة الشناوي على عرين الأهلي

منذ ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يوضح الموقف النهائي لكهربا

منذ نصف ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يعتلي الصدارة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ميسي يواصل كتابة التاريخ في برشلونة برقم جديد

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء ضم نجم الترجي

منذ ساعة و 24 دقيقة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:51 م

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

03:03 م

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

01:08 م

عاجل.. الأهلي يوضح الموقف النهائي لكهربا

04:00 م

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها