وزير الخارجية يبحث مع مسئولين صوماليين تعزيز الاستقرار فى القرن الأفريقى

التقي وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، بوزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي "محمد عبد الرزاق" ووزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية الصومالية "حسن معلم خليف"، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يقومان بها إلى القاهرة.



وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول جهود تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية التي تجمع بينهما ويتناسب مع الانتماء العربي للصومال، فضلًا عن التأكيد على الاهتمام الذي توليه مصر لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال الشقيق، ودعوتها في هذا الصدد لكافة الأطراف الصومالية إلى مواصلة الحوار من أجل العمل على عقد انتخابات حرة ونزيهة في الوقت الذي يتوافق عليه الصوماليون أنفسهم.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تطرق كذلك لمختلف التطورات في منطقة القرن الأفريقي، أخذًا في الاعتبار ما تتمتع به هذه المنطقة من أهمية استراتيجية وارتباطها بشكل حيوي بالمصالح المصرية، وهو ما تحرص معه مصر على متابعة هذه التطورات عن كثب، بجانب بحث سُبُل دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في القرن الأفريقي بما يعزز من السلم والأمن الإقليمي والقاري.