برلماني يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على التجار في الأسواق قبل شهر رمضان

طالب النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، لمنع تلاعب بعض التجار بأسعار السلع بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.



وقال "شمس الدين" في تصريح لبوابة "الفجر": لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الذي تقوم به الحكومة في مراقبة الأسواق، وتوجيهها المستمر للتجار بعدم رفع أسعار السلع الغذائية، ولكن هناك البعض من هؤلاء التجار لا ينتبهون لتلك التوجيهات ولا يلتزمون بها، لذلك يجب تشديد الرقابة على المحتكرين ومحاكمتهم، نظرا لاستغلالهم للمناسبات ورفع الأسعار على المواطنين.



وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أهمية المعارض التي تدشنها القوات المسلحة، بأسعار منخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطن، في جميع المحافظات والتي تشهد إقبالا كبيرا عليها، مما يساهم في القضاء على آمال التجار في رفع الأسعار، مشددًا على أهمية المحليات في المحافظات ودورهم في مراقبة الأسعار والسلع الغذائية.



وأعلن عضو مجلس النواب عن مطالبته غدا الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع جشع التجار، خاصةً مع حلول مناسبتي شهر رمضان والعيد، واستغلال بعض التجار لهذه المناسبات.



ووجه النائب سيد شمس الدين خلال تصريحه رسالة إلى هؤلاء التجار المحتكرين، قائلا: " اتقوا الله، احنا داخلين على أيام مباركه، ويجب عليكم أن تقفوا بجانب الدولة والمواطنين، وأن ندعمهم ولا نستغل المناسبات لتحقيق الأرباح دون وجه حق، لأن المواطن الغلبان ميستحقش منكم كده".

