جماهير الإسكندرية يستقبلون محمد رمضان لتصوير مشاهده في "موسى"





وظهر أهالي محافظة الإسكندرية وهم حريصين على استقبال الفنان محمد رمضان وكتب تعليقا قائلا: "جمهوري السكندري الغالي على كوبري التاريخ بمنطقة الآباري #الاسكندرية شكرًا على حسن إستقبالكم وتعاونكم معنا لتصوير #مسلسل #موسى".





موسى" بطولة: سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

شارك الفنان محمد رمضان فيديو من تصوير مسلسل "موسى" بمحافظة الإسكندرية وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".