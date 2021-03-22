تعرف على سبب استبعاد نجم الزمالك من معسكر المنتخب









وأضاف أنه سينتظم في مران الزمالك عقب تعافيه من الإصابة. وأشار إلى أنه سيحصل على راحة خلال الأيام القادمة حتى يتعافى، وبناءا عليه هو خارج المواجهتين القادمتين للمنتخب أمام كينيا وجزر القمر. وأوضح أنه خضع لمسحتين للكشف عن فيروس كورونا للاطمئنان على حالته، وجاءت نتيجتهما سلبية.

وقال "فتوح" في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، أنه تعرض لوعكة صحية منذ يومين، وهي عبارة عن نزلة برد وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وبناءا عليه لم يشارك في مران المنتخب أمس واليوم.