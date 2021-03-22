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تعرف على سبب استبعاد نجم الزمالك من معسكر المنتخب

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب استبعاده من معسكر المنتخب الأول استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.

وقال "فتوح" في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، أنه تعرض لوعكة صحية منذ يومين، وهي عبارة عن نزلة برد وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وبناءا عليه لم يشارك في مران المنتخب أمس واليوم.

وأوضح أنه خضع لمسحتين للكشف عن فيروس كورونا للاطمئنان على حالته، وجاءت نتيجتهما سلبية.

وأشار إلى أنه سيحصل على راحة خلال الأيام القادمة حتى يتعافى، وبناءا عليه هو خارج المواجهتين القادمتين للمنتخب أمام كينيا وجزر القمر.

وأضاف أنه سينتظم في مران الزمالك عقب تعافيه من الإصابة.

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