AOC الشاشة الأولى فى العالم لعشاق الالعاب الالكترونية عن العام 2020

تفوقت AOC الشركة الرائدة في منتجات شاشات الألعاب الإلكترونية والكمبيوتر للمرة الثانية على التوالي باعتبارها الشركة الرائدة والأولى عالميا والحائزة على النصيب الاكبر للحصة السوقية العالمية في سوق شاشات الألعاب، وذلك من قبل المؤسسة الدولية "أي دي سي" – IDC المزود الأول لمعلومات السوق والخدمات الاستشارية والأحداث الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأسواق تكنولوجيا المستهلك في العالم، و هو وسام يعكس حجم الانجازات التي حققتها AOC في السنوات الماضية وقدرتها على طرح أحدث الابتكارات و التصميمات في منتجاتها ومراعاتها متطلبات الأداء المتقدم الذي يحتاجه عشاق الألعاب الإلكترونية اليوم وغدًا، مما يعزز توافق منتجات AOC مع تقنيات الجيل الجديد من شاشات الألعاب على جميع المستويات المهارية.





في ظل مواجهة ومنافسة شرسة في هذه الصناعة الهامة عالميا، نجحت شركة "AOC" من خلال التصميم المتطور والأداء الرائد والميزات المصممة بذكاء في تطوير وتسويق مجموعة طرز مختلفة من شاشات الألعاب الإلكترونية لجميع المستويات من المستخدمين، بدء من اللاعبين الهواة وصولا الى المحترفين وخبراء الرياضات الإلكترونية، ومن المستوي الترفيهي الي المستوي الاحترافي. وجاء تعاون شركة AOC عام 2020 مع شركة "بورش ديزاين" الشهيرة في تصميم شاشة الألعابPD27، ليقدم منتج متكامل يعكس القوة في الابداع والتميز العملي، وجاءت الشاشة "اَجون" AG273FXR Pink Power خارج حدود التصميم المألوف مع تعزيز التمكن في ممارسة الرياضة الالكترونية بين عشاق الألعاب.





تطور شاشات AOC قدراتها باستمرار وتقدم شاشاتها الحديثة بمعدلات تحديث عالية تصل إلى 360 هرتز ولوحة شاشات أكبر ونسب انحناء 1000R، وإضاءة خلفية LED صغيرة، وشاشات واسعة للغاية Super Wide وفائقة الوسع Ultra Wide (21:9 و32:9). وتتوافر معدلات التحديث 240هرتز في العديد من الطرازات المطروحة بتقنية Ultimate وAMD FreeSync Premium Pro المضادة للتمزق، من أجل منح المستخدمين أفضل تجربة ألعاب.





وتحرص شركة AOC على متابعة تحليلات السوق ورصد تعليقات المستهلكين والمراجعات. ويعد هذا دليلاً آخر على نجاح استراتيجية التسويق وادارة قطاع المنتجات في الشركة. كما شهد العام 2020 حصول AOC أيضا على جوائز تتعلق بالتصميم المرموق مثل جائزة RedDot Design Awards.





قال "كيفين وي"، المدير العام لشركة "إم إم دي" بسنغافورة والمالكة للعلامة التجارية AOC: "الإنجاز الكبير الذي تحقق هو اعتراف بروعة التصميم و قوة العلامة التجارية المتميزة التي نسعى جاهدين للحفاظ عليها، إن قطاع شاشات الألعاب يشهد نموا مرتفعا و بشكل متسارع و فى توقيت غير متوقع فى ظل تحديات كبرى مع انتشار فيروس كورونا منذ العام الماضي، وتوجه الكثير حول العالم للبحث عن المرح داخل المنزل، واحتياج الكثيرون أيضا إلى تطوير أجهزتهم مع الاتجاه للعمل من المنزل. ولذلك نحن حريصون على مواصلة دورنا القيادي في هذا المجال ومواجهة جميع التحديات".





استجابة من شركة AOC لتلبية احتياجات مستهلكيها أطلقت الشركة حدثها الرياضي الاكبر و الأهم في عالم الرياضات الإلكترونية والذي يحظى بشعبية كبيرة "AOC Masters Tournament" او "دوري الأساتذة" في آسيا في عام 2020، واكتسبت هذه البطولة شعبية فائقة و حظيت بنسبة متابعين متسعة عبر الإنترنت، ومع عشرات الآلاف من المشاركين والمتابعين الذين يستهوون حصد جوائز بطولات الألعاب الإلكترونية شهدت "بطولة AOC للأساتذة " صراع محتدم على لقب الماسترز الافتتاحي، و عززت شركة AOC وضع علامتها التجارية من خلال التعاون مع فرق الرياضات الإلكترونية الأكثر شهرة من الأبطال مثل G2 و RNG بالإضافة إلى شراكة عتيدة وطويلة الأمد مع Redbull فضلا عن التعاون مع IeSF (الاتحاد الدولي للألعاب الإلكترونية).





واضاف "كيفن وي": "لعبت إستراتيجيتنا من أجل التطوير المستمر لشركة AOC في ترقية تقنيات وامكانيات شاشاتنا وكان لذلك دورا فعالا لريادة هذه الصناعة كما كانت مفتاحا لنجاحنا في السوق العالمي، ونفخر بالعديد من الشاشات المتطورة التي قدمناها للسوق مثل "اَجون4" المتميزة، وتعاوننا مع بورش ديزاين ومجموعة شاشات جي3. التي ستوفر منصات تقييم ذات معايير وقياسات تعكس جهودنا ومكانتنا في السوق العالمي. واستمرارا للنجاح باعتباره هدفًا لا يمكن الاستغناء عنه، سنواصل الاستماع الى اراء الخبراء في السوق والمستهلكين مع العمل جنبا الى جنب مع مجتمع الألعاب الإلكترونية حول العالم، وعلى وجه الخصوص المستخدمين الجدد".





قالت "كارول آن دياس"، مديرة المبيعات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة AOC: "نسعى دائما لتحسين الجودة المرئية في منتجاتنا للمستخدمين مما جعلنا على المرتبة الأولى. ونسعى باستمرار لتوفير شاشات ألعاب عالمية المستوى والتي ستمنح عملائنا أفضل تجربة على الإطلاق".