تقارير .. ترقب لحل أزمة النفط وعودة الاستقرار الليبي

يترقب الشارع الليبي تطورات الاوضاع بين فرح بتولي السلطة الجديدة مهامها، وغموض يكتنف مستقبل البلاد المنشود نتيجة سياسات وأزمات سابقة فاشلة تهدد الحاضر والمستقبل حيث اصبحت هناك مشاعر مختلطة يعيشها الليبيون هذه الأيام.





وطبقا لوسائل الاعلام الليبية فقد سلطت عملية التداول السلمي للسلطة الجديدة، أعين الليبيين تجاه المتمسكين بمناصبهم ومن يعطلون أي عملية لزحزحتهم عنها، وفي مقدمتهم الصديق الكبير المقال من منصبه، والذي مازال يحكم قبضته على مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.





فبعد أن اتفق الغرب و الشرق الليبي على اعادة استخراج و تصدير النفط و توزيع عائداته بعدل بين الليبيين، استمرت مشاكل المؤسسة الوطنية للنفط و البنك المركزي لتخرج إلى العلن من جديد. وطبقا للتقارير الإعلامية أبدى عدد من الخبراء تخوفهم على السلطة الجديدة بقيادة الدبيبة والمنفي من المأزق الخطير الذي تمر به البلاد بسبب سياسات الصديق الكبير الفاشلة التي انتهجها، والتي دفعت البلاد إلى حافة الهاوية.





واشارت وسائل اعلامية ليبية طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مؤخراً من رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، بتحويل الإيرادات النفطية المحجوبة بالبنك الخارجي، إلى حسابات وزارة المالية بالمصرف المركزي واستمرار تحويلها وفقاً للآلية المتبعة لذلك وإحالة نسخة لهم بالخصوص.





الطلب يأتي في إطار عمل حكومة الوحدة الوطنية على إعداد مشروع الميزانية العامة للعام المالي 2021 والتي تضمن تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المزمع تنفيذها لعام 2021 والتي تتطلب تكاثف جهود كافة مؤسسات الدولة وخصوصاً المؤسسات المالية والاقتصادية التي تدير وتحتفظ بموارد الدولة.





وقد خرجت أصواتٌ كثيرة تنادي بإعفاء كل من الكبير وصنع الله من مهامهما. حيث أنه تمت إقالة الأول عام 2014 من قبل مجلس النواب، إلا أنه استمر في عمله على رأس المصرف المركزي، وبمرور عشرة أعوام على الثورة و تداول ثماني رؤساء للحكومة على السلطة، بداية من عام 2011، لم يتزحزح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، عن رأس السلطة النقدية في البلاد.





هذا وتتهم السلطات في الشرق والقبائل المؤيدة لها مصرف ليبيا المركزي بتوزيع الثروة بشكل غير عادل ومحاباة رجال أعمال محسوبين على الإسلاميين والسلطات في الغرب مقابل تهميش المنطقة الشرقية التي تتركز أغلب الحقول النفطية فيها.





كما اشارت التقارير الي اتهام محافظ المركزي بالإنفاق على المرتزقة الذين استجلبهم مسئولين سابقين من تركيا لقتال الجيش الوطني الليبي إضافة إلى إشرافه على منح تركيا امتيازات مالية ضخمة سمحت بالعبث بالأموال الليبية المجمدة لديها والمقدرة بالمليارات.





قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، انخفضت في السنوات الماضية، ووصلت إلى أسوأ مستوياتها عام 2017، إذ وصل سعر صرف الدولار أمام الدينار نحو عشرة دنانير، بسبب سوء السياسة النقدية التي نتجت عنها أزمة سيولة لم تنته.





سياسات المحافظ، سجلت خلافات كبيرة مع وزير الاقتصاد والمالية السابق فرج بومطاري، ورئيس مؤسسة للنفط مصطفى صنع الله، حول إدارة الموارد.





ونشب الخلاف بين المؤسسة والمصرف المركزي في نوفمبر الماضي، بسبب «تضارب البيانات وتبادل الاتهامات بين الجانبين حول الإيرادات النفطية ومآلات إنفاقها بشفافية وعدالة»، إذ اتهم المصرف المؤسسة بـ«مخالفة التشريعات النافذة، وعدم توريدها 3.2 مليار دولار من الإيرادات النفطية إلى الخزانة العامة»، وردت المؤسسة بإعلانها إيداع إيراداتها النفطية إلى حسابها بالمصرف الليبي الخارجي، وعدم تحويلها إلى حساب المصرف المركزي.





وأكد صنع الله أن المؤسسة ستواصل الاحتفاظ بإيرادات النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي وفق القانون إلى حين وجود شفافية من المركزي وآلية واضحة للمصرف، إلا أن جميع المؤشرات تثبت تورطه هو أيضا في قضايا كثيرة وإدارته لحرب البيانات بينه وبين الكبير حول اختفاء المليارات من الدولارات لا يُعفيه من المسؤولية أمام المواطنين، مما يستوجب المساءلة القانونية، والعقوبة على ما فعلوه وأوصلوا اليه البلاد.

يُذكر أنه قد كشفت معلومات مؤكدة سابقاً بأن مؤسسة النفط الليبي بدعم من شخصيات بارزة بحكومة الوفاق أخفت بيانات واردات النفط الليبي التي قامت ببيعه بشكل غير شرعي، وبادرت بإتهام المصرف المركزي، لإزالة الشبهات عنها.





لذلك وبناءً على ما تؤكده جميع البيانات والوقائع فالجميع من المؤسسة الى المصرف مسؤولون عن هدر أموال الشعب الليبي واللعب باقتصاد البلاد ومستقبلها بفسادهم المنقطع النظير.