موعد عودة نجوم الزمالك الدوليين للفريق





وفي نفس الوقت سينتظم ثلاثي الزمالك في المنتخب الأولمبي "أحمد عيد وإمام عاشور وأسامة فيصل" في تدريبات الفريق يوم 30 مارس أيضا عقب انتهاء معسكر المنتخب الأولمبي المقام في الفترة الحالية في إطار استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.

تقرر انتظام خماسي الزمالك الدولي بالمنتخب الأول محمود جنش ومحمود الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة في تدريبات الفريق يوم 30 مارس الجاري عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام جزر القمر في الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام يوم 29 مارس الجاري باستاد القاهرة.