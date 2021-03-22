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موعد عودة نجوم الزمالك الدوليين للفريق
الإثنين 22/مارس/2021 - 04:21 م
محمد زكي
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تقرر انتظام خماسي الزمالك الدولي بالمنتخب الأول محمود جنش ومحمود الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة في تدريبات الفريق يوم 30 مارس الجاري عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام جزر القمر في الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام يوم 29 مارس الجاري باستاد القاهرة.
وفي نفس الوقت سينتظم ثلاثي الزمالك في المنتخب الأولمبي "أحمد عيد وإمام عاشور وأسامة فيصل" في تدريبات الفريق يوم 30 مارس أيضا عقب انتهاء معسكر المنتخب الأولمبي المقام في الفترة الحالية في إطار استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.
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