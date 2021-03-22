قبل حفل القرعة .. فيفا يزيح الستار عن جدول مسابقة كرة القدم بالأوليمبياد

أعلن الإتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عن جدول مسابقة كرة القدم لفرق الرجال والسيدات المشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو فى الفترة من ٢١ يوليو وحتى ٧ أغسطس المقبلين.

أعلن الإتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عن جدول مسابقة كرة القدم لفرق الرجال والسيدات المشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو فى الفترة من ٢١ يوليو وحتى ٧ أغسطس المقبلين.

وتقام قرعة المسابقة بمقر الفيفا بالعاصمة السويسرية زيوريخ بمقر الفيفا فى الحادى والعشرين من أبريل المقبل.

وتقام قرعة المسابقة بمقر الفيفا بالعاصمة السويسرية زيوريخ بمقر الفيفا فى الحادى والعشرين من أبريل المقبل.