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قبل حفل القرعة .. فيفا يزيح الستار عن جدول مسابقة كرة القدم بالأوليمبياد
الإثنين 22/مارس/2021 - 04:26 م
هيثم حبيب
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أعلن الإتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عن جدول مسابقة كرة القدم لفرق الرجال والسيدات المشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو فى الفترة من ٢١ يوليو وحتى ٧ أغسطس المقبلين.
وتقام قرعة المسابقة بمقر الفيفا بالعاصمة السويسرية زيوريخ بمقر الفيفا فى الحادى والعشرين من أبريل المقبل.
جدير بالذكر أن مسابقة الرجال والمقرر أن يشترك بها ١٦ منتخبا تأهل لها حتى الآن ١٤ منتخبا ويتبقى منتخبين لإكتمال المنتخبات المشاركة ستتأهل عن منطقة الكونكاكاف بينما يشارك بمسابقة السيدات ١٢ منتخبا ويتبقى أيضا منتخبين لإكتمال المنتخبات المشاركة ويتم تحديدها لاحقا من خلال الملحق العالمى.
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