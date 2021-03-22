رئيس جامعة المنصورة يتفقد إنشاءات مبنى الملحق الجديد لكلية التربية الرياضية





تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الاثنين منشآت كلية التربية الرياضية، في إطار تفقد العمل في إنشاءات مبني الملحق الجديد للكلية.



كلية التربية الرياضية

ووجه رئيس الجامعة خلال الزيارة بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية للمبنى المبنى مكون من ستة أدوار يضم المبنى قاعات تدريسية ومكاتب ادارية ومكاتب للأعضاء هيئة التدريس



لجان الامتحانات

كما قام بتفقد لجان الامتحانات بالكلية ومتابعة اللجان والتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات بالكلية.



وقد استقبل رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور احمد عبد العظيم عميد الكلية، الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، الدكتور إيهاب البراوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حامد عسكر المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، الدكتور نبيل بلاط المستشار الهندسى لرئيس الجامعة وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالكلية