نيرمين الفقي توجه رسالة لياسر جلال

وجهت الفنانة نيرمين الفقي رسالة لياسر جلال وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتبت "الفقي" قائله: "اخويا وصديقي المحترم ياسر جلال من كواليس المسلسل".







وتشارك نيرمين الفقي في مسلسل "النمر" وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل