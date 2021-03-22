بعد طرح التيزر الأول.. رؤوف عبد العزيز انتظرو البرومو الرسمي خلال أيام





نشر المخرج رؤوف عبد العزيز، عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التيزر التشويقي الأول لمسلسل"الطاووس"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021، بطولة النجم العربي جمال سليمان.









وعلق رؤوف عبد العزيز علي التيرز، قائلا:""اول تيزر من مسلسل الطاووس رمضان 2021 على شاشة قناة النهار وانتظروا البرومو الرسمي خلال أيام توكلنا على الله".









وسيطر حالة من الغموض والتشويق والإثارة على التيزر الخاص بالمسلسل، خاصة في ظل عرض العديد من المشاهد لجميع أبطال المسلسل، وانتهت بصراح النجمة سهر الصايغ.









وجاء ذلك بعد إطلاق البوستر الرسمي الذي تصدره النجم جمال سليمان رفقة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنانة سهر الصايغ، وتم تنفيذ البوستر عن طريق رسم الشخصيات.









مسلسل "الطاووس" يشارك في بطولته كلا من النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، بجانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل ووجورج أشرف.









المسلسل الجديد سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، والذي يقدم شخصية محامي مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأس على عقب.



