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رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بجولة تفقدية مفاجئة؛ للوقوف على ما انتهت إليه أعمال الصيانة اللازمة والتطوير بمختلف مباني المدن الجامعية، التي تتم في بعض المباني بمدينة نصر بمرافقة الأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن الإداري، وأسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية للطلاب، وهدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية للطالبات.
 
وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة ما انتهت إليه أعمال الصيانة اللازمة والتطوير والتجديدات ببعض المباني؛ بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات.

وطالب رئيس الجامعة المقاول بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال في أقرب وقت ممكن، كما طالب رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من عمليات تطوير وتجميل المساحات الخضراء، والفراغات بين المباني وبعضها البعض؛ بهدف إتاحة متنفس من المساحات الخضراء للطالبات، للجلوس بها واستذكار دروسهن.
 
ووجه أيضًا إلى أهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا؛ من خلال عمليات الرش والتطهير والتعقيم الدائم والمستمر، بجانب الالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي.
وشدد رئيس الجامعة على مراجعة منظومة الإضاءة في المدينة الجامعية؛ من أجل تهيئة المناخ المناسب للطالبات.

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