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ارتفاع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية بالمستهل

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
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ارتفعت معظم مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع هبوط عوائد السندات.


وتراجع عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.68 بالمائة، بعد أن ارتفع أعلى 1.75 بالمائة في الأسبوع الماضي.

وقادت أسهم التكنولوجيا ارتفاع البورصة الأمريكية مع صعود سهم "تسلا" بأكثر من 4 بالمائة.

وكانت "وول ستريت" سجلت خسائر أسبوعية، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بقوة خلال الأسبوع الماضي والذي أدى إلى مخاوف بشأن تقييمات أسهم النمو.

وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 32572.4 نقطة.

بينما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 3916.5 نقطة، وصعد "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.6 بالمائة إلى 13296.3 نقطة.

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