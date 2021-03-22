الأم المثالية بالأقصر: بعد وفاة زوجي انتقلت للمدينة للبحث عن مصدر رزق لأولادي

حصلت هناء فوزي على لقب الأم المثالية علي محافظة الأقصر، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، نموذج للست والأم المصرية الأصيلة، التي قابلت صعوبات كثيرة في تربية أولادها الثلاثة.



وأكدت الأم المثالية صاحبة العقد السادس من عمرها، الحاصلة علي ليسانس حقوق، أن نقطة التحول بحياتها عند وفاة زوجها بعد ثمان سنوات من الزواج.



وتابعت: أن المسؤلية زادت وكان لابد توفير مستوي معيشة لأولاي لشعورهم بالأمان، مما دفعني إلي عدم الزواج مرة آخري وحرصي أن أكون الاب والام.



وواصلت: أنه أنتقلت من القرية إلى المدينة للعمل وتوفير كافة المصروفات اللازمة لأولادها، لافتة إلي حسن تربيتها لأبنائها ونجاحهم في مسيرتهم التعليمية.



وفي الختام أعربت عن سعادتها بتخرج الإبنة الكبرى من كلية طب بيطري، والإبن الأصغر حصل على بكالوريوس الطب والجراحة، مستمرة في عطاءها.



وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.



وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

