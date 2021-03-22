Advertisements

الأم المثالية بالأقصر: بعد وفاة زوجي انتقلت للمدينة للبحث عن مصدر رزق لأولادي

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
حصلت هناء فوزي على لقب الأم المثالية علي محافظة الأقصر، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، نموذج للست والأم المصرية الأصيلة، التي قابلت صعوبات كثيرة في تربية أولادها الثلاثة.

وأكدت الأم المثالية صاحبة العقد السادس من عمرها، الحاصلة علي ليسانس حقوق، أن نقطة التحول بحياتها عند وفاة زوجها بعد ثمان سنوات من الزواج.

وتابعت: أن المسؤلية زادت وكان لابد توفير مستوي معيشة لأولاي لشعورهم بالأمان، مما دفعني إلي عدم الزواج مرة آخري وحرصي أن أكون الاب والام.

وواصلت: أنه أنتقلت من القرية إلى المدينة للعمل وتوفير كافة المصروفات اللازمة لأولادها، لافتة إلي حسن تربيتها لأبنائها ونجاحهم في مسيرتهم التعليمية.

وفي الختام أعربت عن سعادتها بتخرج الإبنة الكبرى من كلية طب بيطري، والإبن الأصغر حصل على بكالوريوس الطب والجراحة، مستمرة في عطاءها.

وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

أخبار تهمك

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ نصف ساعة

حسام البدري يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كينيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوضح الموقف النهائي لكهربا

منذ ساعة و 25 دقيقة

جماهير الإسكندرية يستقبلون محمد رمضان لتصوير مشاهده في "موسى"

منذ ساعة و 10 دقيقة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

4 حراس مرشحين لمنافسة الشناوي على عرين الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 21 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يعتلي الصدارة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الشتائم تتعالى في غرف ملابس يوفنتوس بعد صدمة بينفينتو

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء ضم نجم الترجي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بوادر أزمة نارية بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:52 م

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

01:51 م

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

04:49 م

بشرى سارة للحجاج واستعدادت للموجة الثالثة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

03:03 م

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

01:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها